Певица Монеточка заразилась ковидом с «кучей неприятных симптомов»

Елизавета Гырдымова, выступающая под творческим псевдонимом Монеточка, рассказала в своём Instagram, что заболела коронавирусом, так же, как и её муж Виктор Исаев.



«<...> Когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — написала Монеточка.



По её словам, она, в отличие от супруга, «собрала кучу неприятных симптомов», но несмотря на «отвратное самочувствие», настроение у неё хорошее. «Смотрю сериал «Манифест» и сплю 12+ часов в день», — призналась певица.

