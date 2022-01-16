Певица Монеточка заразилась ковидом с «кучей неприятных симптомов»

Елизавета Гырдымова, выступающая под творческим псевдонимом Монеточка, рассказала в своём Instagram, что заболела коронавирусом, так же, как и её муж Виктор Исаев.
«<...> Когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — написала Монеточка.
По её словам, она, в отличие от супруга, «собрала кучу неприятных симптомов», но несмотря на «отвратное самочувствие», настроение у неё хорошее. «Смотрю сериал «Манифест» и сплю 12+ часов в день», — призналась певица.
Заболеваемость коронавирусом растёт как в целом по России, так и в Петербурге. В стране число новых случаев заражения за сутки вплотную приблизилось к 30 000, в Северной столице — к 4000. Более того, в городе статистика показала максимальное значение с начала пандемии.