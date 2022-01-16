FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Певица Монеточка заразилась ковидом с «кучей неприятных симптомов»

3
Печать

Елизавета Гырдымова, выступающая под творческим псевдонимом Монеточка, рассказала в своём Instagram, что заболела коронавирусом, так же, как и её муж Виктор Исаев.

«<...> Когда это давно уже перестало быть модным, тест показал положительный результат», — написала Монеточка.

По её словам, она, в отличие от супруга, «собрала кучу неприятных симптомов», но несмотря на «отвратное самочувствие», настроение у неё хорошее. «Смотрю сериал «Манифест» и сплю 12+ часов в день», — призналась певица.

Заболеваемость коронавирусом растёт как в целом по России, так и в Петербурге. В стране число новых случаев заражения за сутки вплотную приблизилось к 30 000, в Северной столице — к 4000. Более того, в городе статистика показала максимальное значение с начала пандемии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

fortun
Вся страна переживает теперь.да не только страна..
IvanIvanych
какой бардак в комнате
Чёрт Опасный
Чойта вспомнилась Пугачёва))

за монетку за таблеточку
сняли нашу малолеточку
ожидает малолетку
небо в клетку
в клеточку
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний