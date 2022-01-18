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COVID-19 обходится в копеечку. Россияне потратили на лекарства от коронавируса миллиарды рублей

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Граждане России в прошлом году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Больше всего денег было потрачено на противовирусный препарат умифеновир (16,8 миллиарда рублей). Также популярностью пользуются иммуномодулятор интерферон-альфа — 2B (7,2 миллиарда рублей) и фавипиравир (2,9 миллиарда рублей).

Больше всего антиковидных лекарств купили в Москве (5 миллиардов рублей) и Подмосковье (5 миллиардов рублей).

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке тест-системы для определения антител к новому штамму COVID-19 «омикрон».

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Комментарии (12)

Q_Q
Вот и видна необходимость этой ковидоистерии. Кто-то нормально наваривается на всём этом.
Mustamyaki
Т.н. "лекарства" это в лучшем случае пустышки, в худшем - яд.
261845431
Самое жуткое, что разные там фуфломицины в виде "Арпефлю" и "Генферон" выдают официально заболевшим. То есть этот фармакошит сотрудники председателя комитета по здравоохранению закупают оптом, а потом раздают гражданам под видом лекарств!

Ау, Лисовец Дмитрий Геннадьевич, Вы можете как-то прокомментировать растрату госбюджетных средств на не имеющие подтверждённой медицинской эффективности биопрепараты (фуфломицины) во вверенном вам комитете? Сколько денег потрачено, как велик был интерес соучастников?
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