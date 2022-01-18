COVID-19 обходится в копеечку. Россияне потратили на лекарства от коронавируса миллиарды рублей

Граждане России в прошлом году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.



Больше всего денег было потрачено на противовирусный препарат умифеновир (16,8 миллиарда рублей). Также популярностью пользуются иммуномодулятор интерферон-альфа — 2B (7,2 миллиарда рублей) и фавипиравир (2,9 миллиарда рублей).



Больше всего антиковидных лекарств купили в Москве (5 миллиардов рублей) и Подмосковье (5 миллиардов рублей).

