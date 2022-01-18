Мурашко: Вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин

Имеющиеся сейчас данные показывают, что прививка от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Об этом 18 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
При этом, по его словам, коронавирус может осложнить течение беременности и ее исход. «На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19», — сказал министр (цитата по РИА Новости).
Ранее Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Согласно тексту приказа, беременным женщинам и кормящим матерям противопоказаны «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).