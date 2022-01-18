Мурашко: Вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин

Имеющиеся сейчас данные показывают, что прививка от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Об этом 18 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.



При этом, по его словам, коронавирус может осложнить течение беременности и ее исход. «На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

