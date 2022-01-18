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Мурашко: Вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин

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Имеющиеся сейчас данные показывают, что прививка от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Об этом 18 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

При этом, по его словам, коронавирус может осложнить течение беременности и ее исход. «На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

Ранее Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Согласно тексту приказа, беременным женщинам и кормящим матерям противопоказаны «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).

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Комментарии (16)

Q_Q
А Росстат говорит обратное.
"Всего с января по ноябрь 2021 года в России появились на свет более 1,28 млн младенцев. Это на 1,6% меньше, чем в январе — ноябре 2020 года"
Источник : https://realnoevremya.ru/news/236840-rosstat-nazval-statistiku-po-rozhdaemosti-i-smertnosti-za-noyabr
Cashmare
в смысле, ему не помогло?
Гриб
Ай Мурашка. ай молодец
Житель США переболел COVID-19 и потерял четыре сантиметра длины пениса

Житель США пожаловался, что его пенис уменьшился на четыре сантиметра после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает The Sun.

30-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что перенес новую коронавирусную инфекцию в июле 2021 года. После этого у него наблюдались проблемы с эрекцией, но со временем все пришло в норму. Однако, как заметил американец, размер его полового члена сократился на полтора дюйма (около четырех сантиметров).

«До болезни мой размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше обычного. А теперь я потерял около четырех сантиметров, и пенис стал меньше среднего», — пожаловался он.
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