Минздрав опубликовал противопоказания для вакцинации от коронавируса

Согласно тексту приказа, бессрочными противопоказаниями являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса опубликовал Минздрав России. Приказ подписал глава министерства Михаил Мурашко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 17 января.

Острые инфекционные и вирусные заболевания протекающие являются временным противопоказанием на период самого заболевания, а также двух-четырех недель после выздоровления. Аналогично и с обострением хронических заболеваний.



Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, а также острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта дадут медотвод от прививки до нормализации температуры тела.



«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.



Беременным женщинам и кормящим матерям противопоказаны «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).



К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%.

