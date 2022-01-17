Минздрав опубликовал противопоказания для вакцинации от коронавируса

Перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса опубликовал Минздрав России. Приказ подписал глава министерства Михаил Мурашко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 17 января.
Согласно тексту приказа, бессрочными противопоказаниями являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Острые инфекционные и вирусные заболевания протекающие являются временным противопоказанием на период самого заболевания, а также двух-четырех недель после выздоровления. Аналогично и с обострением хронических заболеваний.
Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, а также острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта дадут медотвод от прививки до нормализации температуры тела.
«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременным женщинам и кормящим матерям противопоказаны «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%.