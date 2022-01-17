Сияющая радужная сфера появилась в небе. Полюбуйтесь лунным гало над Петербургом

Как видно на снимках, луну окольцевало сияние — будто кто-то подсветил ее фонариком. На фоне голубого шара с радужной каемкой отчетливо видны рельефные облака.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Гало — это атмосферное явление в виде ореола, возникновение вторичного свечения вокруг источника света. Чаще всего его видно, когда свет отражают ледяные кристаллы в перистых облаках на высоте 5–10 км.
В декабре в Петербурге заметили другое необычное погодное явление — «алмазную пыль». В воздухе повисли «ледяные иглы».