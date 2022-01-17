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Сияющая радужная сфера появилась в небе. Полюбуйтесь лунным гало над Петербургом

Вечером понедельника в небе над Петербургом появилось обычное ночное светило, но в необычном обличье. Лунное гало удалось запечатлеть 17 января корреспонденту «Фонтанки».

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автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как видно на снимках, луну окольцевало сияние — будто кто-то подсветил ее фонариком. На фоне голубого шара с радужной каемкой отчетливо видны рельефные облака.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Гало — это атмосферное явление в виде ореола, возникновение вторичного свечения вокруг источника света. Чаще всего его видно, когда свет отражают ледяные кристаллы в перистых облаках на высоте 5–10 км.

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В декабре в Петербурге заметили другое необычное погодное явление — «алмазную пыль». В воздухе повисли «ледяные иглы».

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Милая +
Фонтанка, спасибо! Успела оторваться от компа и посмотреть на чудесную Луну. Красиво!
267062673
Ой осторожно, травмопункты не всесильны...смотрите под ноги
Денеб
Это знак свыше... конец режиму приходит......
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