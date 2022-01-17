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Машина врезалась в троллейбус на Ленинском

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Вечером понедельника на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы машина врезалась в троллейбус. На движение общественного транспорта это не повлияло, рассказали 17 января «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса».

«В 19:08 легковой автомобиль стал совершать правый поворот из третьего ряда и ударил в лобовую часть следовавшего в попутном направлении во втором ряду троллейбус 29-го маршрута. В результате столкновения у троллейбуса произошёл сход штанг токоприёмника, автомашина оказалась прижата к дорожному ограждению», — уточнили в ГЭТ.

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Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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Комментарии (2)

VKuser279092
Тот случай, когда фото позволяет избавиться от толерантных ужимок по поводу происхождения водителя. Тонированная вусмерть девятка с обвесом едет направо из третьего ряда. Вероятность где-то 98-99 процентов угадать с первого раза.
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