Машина врезалась в троллейбус на Ленинском

Вечером понедельника на пересечении Ленинского проспекта и Кубинской улицы машина врезалась в троллейбус. На движение общественного транспорта это не повлияло, рассказали 17 января «Фонтанке» в пресс-службе «Горэлектротранса».



«В 19:08 легковой автомобиль стал совершать правый поворот из третьего ряда и ударил в лобовую часть следовавшего в попутном направлении во втором ряду троллейбус 29-го маршрута. В результате столкновения у троллейбуса произошёл сход штанг токоприёмника, автомашина оказалась прижата к дорожному ограждению», — уточнили в ГЭТ.