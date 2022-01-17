FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
76.04р86.86р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Комитет Госдумы поддержал расширение применения пожизненного срока для педофилов-рецидивистов

3
Печать

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Согласно документу, пожизненный срок будет грозить за преступления против половой неприкосновенности всех лиц, не достигших 18 лет.

Текст опубликован 17 января в системе обеспечения законодательной деятельности. Сейчас вышеупомянутое наказание устанавливается только за преступления в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

«Кроме того, предлагается расширить действие вышеуказанных норм, установив максимальное наказание за совершение изнасилования (насильственных действий сексуального характера) в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за совершение рассматриваемого преступления, сопряженного с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект Госдума приняла в первом чтении в конце декабря. «Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье», — заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Slava_Rossii
А этот Володин не хочет ответить за оскорбление верующих, называя "выродками" русских царей и князей отнесённых к святым, и которые брали своих жён с 13 летнего возраста и часто имели от них детей задолго до исполнения супругам 18 лет?
i224
До 21 нужно поднять неприкосновенность, пусть педофилы обломаются.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний