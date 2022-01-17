Комитет Госдумы поддержал расширение применения пожизненного срока для педофилов-рецидивистов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Согласно документу, пожизненный срок будет грозить за преступления против половой неприкосновенности всех лиц, не достигших 18 лет.



Текст опубликован 17 января в системе обеспечения законодательной деятельности. Сейчас вышеупомянутое наказание устанавливается только за преступления в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

«Кроме того, предлагается расширить действие вышеуказанных норм, установив максимальное наказание за совершение изнасилования (насильственных действий сексуального характера) в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за совершение рассматриваемого преступления, сопряженного с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в пояснительной записке.