В Петербурге могут в течение недели развернуть еще 5 000 коронавирусных коек

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о том, что в Петербурге хватает свободных мест в стационарах, но если ситуация с «омикроном» усугубится, то резерв есть.



«На сегодняшний момент у нас открыто 8 002 койки. Свободны из них 31%. Из них 30% — для взрослых пациентов и 18,9% — для детей. Мы можем в течение семи-десяти дней [дополнительно развернуть] примерно 5 000 коек. Мы привлечем и федеральные учреждения», — рассказал Сарана 17 января в прямом эфире канала «Санкт-Петербург».

