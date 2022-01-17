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В Петербурге могут в течение недели развернуть еще 5 000 коронавирусных коек

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Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о том, что в Петербурге хватает свободных мест в стационарах, но если ситуация с «омикроном» усугубится, то резерв есть.

«На сегодняшний момент у нас открыто 8 002 койки. Свободны из них 31%. Из них 30% — для взрослых пациентов и 18,9% — для детей. Мы можем в течение семи-десяти дней [дополнительно развернуть] примерно 5 000 коек. Мы привлечем и федеральные учреждения», — рассказал Сарана 17 января в прямом эфире канала «Санкт-Петербург».

Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличивается в разы, и скоро стоит ожидать пика новой волны. Когда ждать пика новой волны — читайте здесь.

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Комментарии (4)

263836471
Развернуть новые коронавирусные койки = отобрать существующие койки у других медучреждений?
267062673
Так а смысл гражданам РФ такой квест устраивать? Мы не хотим в стационары. Зачем границы не закрыли от Омикрона (Уханя, Дельты). Достаточно было карантина для въезжающих (тогда 15 дней, щас 5). И не было бы стольких смертей, не рвали бы жилы врачи. Более того, если б так весь мир поступил, все были бы живы и здоровы (как в Китае и до вакцин - один карантин - и все). Зачем все эти эксперименты над людьми? Захват инопланетянами - более логичного объяснения нет.
Матрёшечка
Да нет, травматологии сейчас будут более актуальны.
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