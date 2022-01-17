«Изъяли коньки, бинты и костыль». Петербургского активиста Кострова отпустили из полиции после перформанса у Смольного

Активиста Ярослава Кострова освободили из 76-го отдела полиции в Центральном районе Петербурга. Ранее стало известно, что его задержали после проведения перформанса о «ледяном бардаке» около городской администрации.
«Мы все на свободе! Будем верить и надеяться, что город все же очистится ото льда и снега. А [глава комитета по благоустройству Василий] Пониделко возьмется за свою работу. Изъяли коньки, бинты и костыль как вещественное доказательство проведения зрелищного мероприятия. Вишенка на торте этого абсурда. Требуем возврата!» — написал он 17 января.
Задержание, по словам Кострова, произошло из-за чьей-то жалобы, что он якобы нецензурно бранился в общественном месте.
«Фонтанка» писала, что 17 января около здания администрации Петербурга задержали основателя движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова. Активист проводил перформанс о «ледяном бардаке» в городе и искал главу комитета по благоустройству Василия Пониделко. К Смольному он пришел на коньках, с костылями и перебинтованными конечностями.