«Изъяли коньки, бинты и костыль». Петербургского активиста Кострова отпустили из полиции после перформанса у Смольного

Активиста Ярослава Кострова освободили из 76-го отдела полиции в Центральном районе Петербурга. Ранее стало известно, что его задержали после проведения перформанса о «ледяном бардаке» около городской администрации.



«Мы все на свободе! Будем верить и надеяться, что город все же очистится ото льда и снега. А [глава комитета по благоустройству Василий] Пониделко возьмется за свою работу. Изъяли коньки, бинты и костыль как вещественное доказательство проведения зрелищного мероприятия. Вишенка на торте этого абсурда. Требуем возврата!» — написал он 17 января.

