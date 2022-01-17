СК опечатал шесть петербургских баров, отказавшихся проверять QR-коды у посетителей

Из-за нарушения антиковидных требований в Петербурге закрыты и опечатаны шесть баров. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе администрации губернатора.



Рейды Смольного и правоохранительных органов проходили с 7 по 17 января. Всего нарушения были выявлены у 11 заведений общепита, нарушивших запрет на работу после полуночи. В нескольких организациях не проверяли QR-коды посетителей о вакцинации или перенесенном заболевании, в помещениях курили кальяны, не было дезинфицирующих средств, не проводилась дезинфекция контактных поверхностей, у персонала не было масок. Нарушители заплатят административный штраф — до 300 тысяч рублей.

