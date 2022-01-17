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СК опечатал шесть петербургских баров, отказавшихся проверять QR-коды у посетителей

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Из-за нарушения антиковидных требований в Петербурге закрыты и опечатаны шесть баров. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Рейды Смольного и правоохранительных органов проходили с 7 по 17 января. Всего нарушения были выявлены у 11 заведений общепита, нарушивших запрет на работу после полуночи. В нескольких организациях не проверяли QR-коды посетителей о вакцинации или перенесенном заболевании, в помещениях курили кальяны, не было дезинфицирующих средств, не проводилась дезинфекция контактных поверхностей, у персонала не было масок. Нарушители заплатят административный штраф — до 300 тысяч рублей.

Среди опечатанных заведений, по информации «Фонтанки», три бара «Угрюмочная» (на улице Рубинштейна, Литейном проспекте и Владимирском проспекте), кальянная Bali на улице Белинского, кальянная Feromon на Московском проспекте, караоке-бар Capella на улице Рубинштейна. Часть заведений засветилась в списке QR-сопротивления, опубликованном предпринимателем Александром Коноваловым.

В них сотрудники Следственного комитета изъяли алкогольную и табачную продукцию, кассовые терминалы.

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Нарушения также выявлены в 6 магазинах — у них не было QR-кода, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции посетителями. Всего чиновники проверили за 10 дней 58 магазинов, 30 точек общепита и 13 предприятий сферы услуг в Калининском, Невском, Кировском, Московском и Центральном районах.

Губернатор Александр Беглов пригрозил бизнесу, который не соблюдает запреты, ужесточением коронавирусных ограничений.

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Комментарии (14)

Shrkv
Да я думаю им как бы все равно, через 10 минут после того как супер проверяющие отчалили, все открылось) Гляжу у любителей жижы очень подгорает)))))
jfg3322
Больше штрафов-больше паленкиразведенки) (
ppky0323
К вечеру откроются, эти конторы вне закона!
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