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Петербуржцы большим потоком потянулись в больницы с переохлаждением и обморожениями

Число пациентов с переохлаждением и обморожениями заметно увеличилось в Петербурге из-за погодных условий, сообщил заведующий ожоговым отделением № 1 отдела термических поражений НИИ им. Джанелидзе Павел Крылов.

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«К сожалению, сейчас очень большой поток пострадавших. Как с общей холодовой травмой и общим охлаждением, так и с локальными обморожениями, зачастую приводящими к инвалидизирующим операциям, развитию инвалидности, потере трудоспособности», — рассказал Крылов 17 января на пресс-конференции «Интерфакса».

В случае беды он рекомендовал не затягивать с обращением к врачам. В первые 24–48 часов практически всё можно исправить без травмирующих операций.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за гололедицы на улицах Петербурга люди стали все чаще обращаться в больницы с травмами. МЧС предупреждает, что скользко будет и завтра, также в городе ожидается сильный ветер.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Пока Путин сидит в Кремле и ставит феодалами своих подельников жуликов,всё так и будет.
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