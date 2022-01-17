Петербуржцы большим потоком потянулись в больницы с переохлаждением и обморожениями

«К сожалению, сейчас очень большой поток пострадавших. Как с общей холодовой травмой и общим охлаждением, так и с локальными обморожениями, зачастую приводящими к инвалидизирующим операциям, развитию инвалидности, потере трудоспособности», — рассказал Крылов 17 января на пресс-конференции «Интерфакса».



В случае беды он рекомендовал не затягивать с обращением к врачам. В первые 24–48 часов практически всё можно исправить без травмирующих операций.



Ранее «Фонтанка» писала, что из-за гололедицы на улицах Петербурга люди стали все чаще обращаться в больницы с травмами. МЧС предупреждает, что скользко будет и завтра, также в городе ожидается сильный ветер.

