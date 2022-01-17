Знакомьтесь — щур. В Петербурге он оказался волей случая

Любителям природы удаётся сделать необычные кадры даже в плотно застроенной городской среде.
Редкую птицу (несмотря на её название) — щура обыкновенного — заметил бёрдвотчер Антон Кубышкин в Парке 300-летия Петербурга. О встрече он рассказывает 17 января в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». По его словам, птички не боялись фотографов и подпускали почти вплотную.
«Они у нас не живут и залетают крайне редко. Так как они у нас не разводят потомство, их даже не занесли в Красную книгу Санкт-Петербурга и ЛО. Но всё же изредка они нас радуют своим появлением. Вот и я стал счастливым свидетелем того, как они подкрепляются спелой рябинкой в Парке 300-летия Санкт-Петербурга», — рассказывает Антон Кубышкин.
Напомним, государственные организации ведут учёт диких птиц. Так, Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга просит горожан сообщать им о встрече с зимородком.