Петербуржцам предлагают сообщить о встрече с очень редкой птицей. Не заметить ее сложно

Дирекция особо охраняемых природных территорий Петербурга просит сообщить им о встрече с зимородком — птицей, которая считается краснокнижной в нашем регионе. 17 января специалисты рассказали, как узнать зимородка (не узнать его сложно) и где его можно встретить.

Птица эта чуть крупнее воробья, с непропорционально большой головой и очень ярким оперением. Длинный клюв нужен зимородку, чтобы ловить рыбу в водоемах. Рыба составляет три четверти его рациона, остальное — насекомые, миноги и изредка лягушки.

Зимородки гнездятся в земляных норах. Для обитания они предпочитают местность с неглубокими речушками, богатыми мелкой рыбой. Присутствие обрыва им необходимо, так как в нем они роют свои норы. В Петербурге таких мест немного, на данный момент известен лишь один факт их размножения в черте города.



Если вы встретите зимородка, не молчите — сообщите о нем по электронному адресу: oopt.spb@gmail.com. Информация будет крайне полезна для переиздания региональной Красной книги.



Петербуржцы и жители Ленобласти всегда спешат запечатлеть редкую птицу. Зимой она выглядит фантастически красивой.

