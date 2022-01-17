Размечтались! После легализации пельменей школьники рассказали, что еще хотели бы видеть в своих столовых

Петербургские школьники рассказали, какие блюда они мечтают видеть в столовых. Многое из этого не встретит понимания у администрации и Роспотребнадзора. Но раз теперь можно пельмени, почему бы не пофантазировать?
О том, что пельмени официально разрешены в школьных столовых, Роспотребнадзор на прошлой неделе выпустил специальное разъяснение. Речь лишь о замороженных полуфабрикатах фабричного производства. Лепить их на месте по-прежнему нельзя.
Главной проблемой школьного питания остаются его крайне низкие рейтинги среди потребителей. По недавним подсчетам главы Роспотребнадзора, до половины еды по всей стране выбрасывается на помойку.
«Фонтанка» уже заглядывала в тарелки к школьникам. В принципе, есть это можно, но почему значительная часть детей отказывается — вполне объяснимо. Идти по предложенному Анной Поповой пути и приглашать именитых рестораторов к составлению школьных меню, по крайней мере гласно, власти пока не готовы. Однако мы решили хотя бы спросить, что нужно, чтобы еду не выбрасывали.
«Фонтанка» задала вопросы петербургским школьникам и их родителям, о каких еще любимых лакомствах, кроме пельменей, они мечтают в своих столовых.
Среди детей сотрудников «Фонтанки», в редакционном Instagram и на форуме Littleone лидером стала «настоящая пицца». Сейчас в школах отдельно продают так называемую пиццу — это плоская булочка, по размерам напоминающая ватрушку, сверху — нарезанная вареная колбаса и расплавленный сыр, иногда туда добавляют томатную пасту.
Многие дети любят такие перекусы, однако мечтают о большем. Разумеется, готовить пиццу централизованно и развозить ее в тех же коробках, что сейчас используют многочисленные сервисы доставки, теоретически возможно. Но процесс поедания ее в школьной столовой, когда на одну коробку накинутся сразу 25 детей, может стать неуправляемым.
Также в лидерах традиционное блюдо фастфуда — наггетсы и картошка фри. В теории в каждом из них ничего особо плохого нет. Это же просто куриная котлетка с картофелем. В других агрегатных состояниях они широко используются в школьных меню и у кого-то даже имеют успех. Но претензии у санитарного ведомства, да и у большинства родителей, вызовет способ приготовления конкретно наггетсов и фри: их же надо обжаривать во фритюре. А у него, как известно, реноме так себе.
Поскольку по условиям опроса называть можно было вообще все, что угодно, некоторые школьники называли суши. На первый взгляд это что-то совершенно невозможное, на что Роспотребнадзор и тем более родительские комитеты не пойдут ни за что. Но, во-первых, в самом по себе рисе с рыбой нет ничего плохого. А делать суши именно с сырой рыбой — совершенно необязательно. Ну и вообще — дают же вот в школах селедку, и ничего. Вопросы могут вызвать традиционные приправы — соленый соевый соус и острые васаби и имбирь, но и тут, конечно, есть пространство для маневра.
Из других блюд, о которых мечтают дети, школьники называют чипсы (сразу нет), обжаренную курицу, лимонад. Из экзотики — нашлась девочка, которая мечтает о свежих кокосах.
Кое-что дети просят просто довести до более привлекательного или хотя бы съедобного состояния: борщ, пирожки, пюре. Сейчас это все есть в меню, но большинство школьников недовольны их, мягко говоря, органолептическими свойствами.
Ну и из того, что сейчас есть в столовых и что дети неизменно называют в числе своих любимых блюд, — макароны с сыром. Это блюдо легко испортить, скажем, переварив макароны или использовав дешевые «сыры» из заменителей молока. Но когда звезды сходятся, такое готовы есть даже самые закоренелые диссиденты. Часть из них жалуются, кстати, что макароны с сыром им давали только в начальной школе, и тоскуют по ним в средней и старшей школе.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»