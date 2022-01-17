Размечтались! После легализации пельменей школьники рассказали, что еще хотели бы видеть в своих столовых

Петербургские школьники рассказали, какие блюда они мечтают видеть в столовых. Многое из этого не встретит понимания у администрации и Роспотребнадзора. Но раз теперь можно пельмени, почему бы не пофантазировать?

О том, что пельмени официально разрешены в школьных столовых, Роспотребнадзор на прошлой неделе выпустил специальное разъяснение. Речь лишь о замороженных полуфабрикатах фабричного производства. Лепить их на месте по-прежнему нельзя.

Главной проблемой школьного питания остаются его крайне низкие рейтинги среди потребителей. По недавним подсчетам главы Роспотребнадзора, до половины еды по всей стране выбрасывается на помойку.



«Фонтанка» уже заглядывала в тарелки к школьникам. В принципе, есть это можно, но почему значительная часть детей отказывается — вполне объяснимо. Идти по предложенному Анной Поповой пути и приглашать именитых рестораторов к составлению школьных меню, по крайней мере гласно, власти пока не готовы. Однако мы решили хотя бы спросить, что нужно, чтобы еду не выбрасывали.

«Фонтанка» задала вопросы петербургским школьникам и их родителям, о каких еще любимых лакомствах, кроме пельменей, они мечтают в своих столовых.

Среди детей сотрудников «Фонтанки», в редакционном Instagram и на форуме Littleone лидером стала «настоящая пицца». Сейчас в школах отдельно продают так называемую пиццу — это плоская булочка, по размерам напоминающая ватрушку, сверху — нарезанная вареная колбаса и расплавленный сыр, иногда туда добавляют томатную пасту.

Многие дети любят такие перекусы, однако мечтают о большем. Разумеется, готовить пиццу централизованно и развозить ее в тех же коробках, что сейчас используют многочисленные сервисы доставки, теоретически возможно. Но процесс поедания ее в школьной столовой, когда на одну коробку накинутся сразу 25 детей, может стать неуправляемым.



Также в лидерах традиционное блюдо фастфуда — наггетсы и картошка фри. В теории в каждом из них ничего особо плохого нет. Это же просто куриная котлетка с картофелем. В других агрегатных состояниях они широко используются в школьных меню и у кого-то даже имеют успех. Но претензии у санитарного ведомства, да и у большинства родителей, вызовет способ приготовления конкретно наггетсов и фри: их же надо обжаривать во фритюре. А у него, как известно, реноме так себе.

Поскольку по условиям опроса называть можно было вообще все, что угодно, некоторые школьники называли суши. На первый взгляд это что-то совершенно невозможное, на что Роспотребнадзор и тем более родительские комитеты не пойдут ни за что. Но, во-первых, в самом по себе рисе с рыбой нет ничего плохого. А делать суши именно с сырой рыбой — совершенно необязательно. Ну и вообще — дают же вот в школах селедку, и ничего. Вопросы могут вызвать традиционные приправы — соленый соевый соус и острые васаби и имбирь, но и тут, конечно, есть пространство для маневра.

