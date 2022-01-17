Рубинштейна несет потери: закрывается самая высококультурная площадка на Пяти углах

Команда ресторана Social Club, прославившегося своей качественной культурной программой, объявила 17 января о закрытии площадки. Посты об этом появились в соцсетях проекта.



«По причинам, в которых мы с вами живем уже второй год, 23 января проект Social Club завершает свой путь. Нам очень грустно терять «место силы» на Пяти углах, но, как иронично писал Чехов, «морковка есть морковка…», а жизнь, увы, есть жизнь», — пояснили свое решение создатели площадки.

Среди тех, кто за пять лет выступал на сцене заведения на Пяти углах, артисты драматических коллективов: «Невидимого театра», мастерских Брусникина и Виктора Рыжакова. Исполнялась барочная музыка и современная немейнстримовая: проходили концерты Владимира Волкова, групп Alai Oli и Tequilllajazz. После начала пандемии площадка проводила лекции в прямом эфире.

