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Пулково принимает минские самолеты, пока в их аэропорту неразбериха

После дозаправки они продолжат путь.

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Несколько пассажирских самолетов, следовавших в Минск, приземлились в Пулково из-за плохих погодных условий в аэропорту прилета и ЧП в виде самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом «Фонтанке» 17 января сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

«Аэропорт Пулково в качестве запасного примет перенаправленные самолёты. После дозаправки они вылетят по направлению», — говорится в сообщении.

В понедельник в национальном аэропорту Минска за пределы ВПП выкатился борт «Узбекских авиалиний». В результате происшествия никто не пострадал.

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Комментарии (2)

PROM
батька лёд не убрал? пусть у нашего губернатора посоветуется
markA
И случайно выйдут товарищи из Эрбиля и Багдада и пойдут в сторону границы.. но не той и немного ближе, чем рассчитывали. Профит же!
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