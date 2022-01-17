Пулково принимает минские самолеты, пока в их аэропорту неразбериха

Несколько пассажирских самолетов, следовавших в Минск, приземлились в Пулково из-за плохих погодных условий в аэропорту прилета и ЧП в виде самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом «Фонтанке» 17 января сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».



«Аэропорт Пулково в качестве запасного примет перенаправленные самолёты. После дозаправки они вылетят по направлению», — говорится в сообщении.



В понедельник в национальном аэропорту Минска за пределы ВПП выкатился борт «Узбекских авиалиний». В результате происшествия никто не пострадал.

