Роспотребнадзор: Россия вступила в фазу роста заболеваемости ковидом, которая продлится 30–45 дней

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что Россия вступила в фазу роста заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе.



«В классике жанра фаза роста продолжается 30–45 дней минимум, рост у нас начался со среды прошлой недели», — цитирует ТАСС 17 января заявление Александра Горелова.



По его словам, зарубежный опыт показывает, что надеяться на скорое завершение коронавируса в РФ нельзя.



За прошедшие сутки суточная заболеваемость COVID-19 в России выросла выше 30 тысяч впервые с 11 декабря. В выходные в Петербурге был зафиксирован максимум заразившихся с начала пандемии.

