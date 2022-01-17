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Роспотребнадзор: Россия вступила в фазу роста заболеваемости ковидом, которая продлится 30–45 дней

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Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что Россия вступила в фазу роста заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе.

«В классике жанра фаза роста продолжается 30–45 дней минимум, рост у нас начался со среды прошлой недели», — цитирует ТАСС 17 января заявление Александра Горелова.

По его словам, зарубежный опыт показывает, что надеяться на скорое завершение коронавируса в РФ нельзя.

За прошедшие сутки суточная заболеваемость COVID-19 в России выросла выше 30 тысяч впервые с 11 декабря. В выходные в Петербурге был зафиксирован максимум заразившихся с начала пандемии.

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