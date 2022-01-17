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СМИ: Вдову Александра Градского могли ограбить по наводке домашнего персонала

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Домашний персонал, работавший в загородном доме покойного певца Александра Градского, был в курсе, что вдова артиста привезла на хранение крупную сумму денег. Об этом 17 января пишет «МК».

Издание утверждает, что Градский при жизни рассказывал, что не пользуется сейфом, а хранит наличные в буфете в московской квартиры. После смерти мужа его вдова Марина Коташенко перевезла деньги в загородный дом, что позволило предположить, что ограбление совершили по наводке.

Вдова певца стала жертвой грабителей накануне. По предварительной информации, на неё напали в Подмосковье, устроив подставное ДТП, после чего она приехала с преступниками домой и отдала им около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни.

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Комментарии (3)

александрниколаич
ага, домашняя прислуга, кто еще "мог" услышать, дворник, убирающий двор, бабушка-старушка под случайно открытым окошком или местный алкаш Валера, ранним утром собиравший бутылки. Чем больше "свидетелей", тем легче замылить дело. Жду новостей о том, как трое периодически превращаются в двое ,меняют внешность и акцент.
radon
Как!? Уже только десять миллионов? Было же сто! Инфляция галопирует на глазах прямо
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