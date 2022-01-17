СМИ: Вдову Александра Градского могли ограбить по наводке домашнего персонала

Домашний персонал, работавший в загородном доме покойного певца Александра Градского, был в курсе, что вдова артиста привезла на хранение крупную сумму денег. Об этом 17 января пишет «МК».



Издание утверждает, что Градский при жизни рассказывал, что не пользуется сейфом, а хранит наличные в буфете в московской квартиры. После смерти мужа его вдова Марина Коташенко перевезла деньги в загородный дом, что позволило предположить, что ограбление совершили по наводке.



Вдова певца стала жертвой грабителей накануне. По предварительной информации, на неё напали в Подмосковье, устроив подставное ДТП, после чего она приехала с преступниками домой и отдала им около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.

