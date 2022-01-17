FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -7
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

92-летняя пенсионерка в Петербурге решила помочь жертвам мошенников и осталась без четверти миллиона

2
Печать

Три года потребовалось жительнице Центрального района, чтобы понять, что её сбережения пошли не на благое дело.

Как стало известно «Фонтанке» 17 января, 92-летняя жительницы Вязовой улицы обратилась в полицию накануне около часа дня. По предварительной информации, она сообщила, что еще в феврале 2019 года услышала по радио объявление. Его авторы предлагали помочь людям, которые оказались в критической ситуации, так как пострадали от мошеннических действий. Пожилая женщина позвонила по телефону из объявления и ей рассказали, куда она может перевести финансовую помощь. Всего пенсионерка отдала на «благое дело» 235 тысяч рублей.

И лишь спустя время поняла, что стала жертвой мошенников.

Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Dimus
Усилить военно-морской флот РФ - тоже дело хорошее. Средства пошли на обмундирование правнуков лейтенанта Шмидта. Жаль, по радио этого не скажут, -военная тайна.
260602101
" Простота хуже воровства " ( Русская поговорка )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний