92-летняя пенсионерка в Петербурге решила помочь жертвам мошенников и осталась без четверти миллиона

Три года потребовалось жительнице Центрального района, чтобы понять, что её сбережения пошли не на благое дело.



Как стало известно «Фонтанке» 17 января, 92-летняя жительницы Вязовой улицы обратилась в полицию накануне около часа дня. По предварительной информации, она сообщила, что еще в феврале 2019 года услышала по радио объявление. Его авторы предлагали помочь людям, которые оказались в критической ситуации, так как пострадали от мошеннических действий. Пожилая женщина позвонила по телефону из объявления и ей рассказали, куда она может перевести финансовую помощь. Всего пенсионерка отдала на «благое дело» 235 тысяч рублей.

