Третий зять Назарбаева покинул пост главы национальной палаты предпринимателей

Зять бывшего президента Казахстана и экс-главы Совбеза республики Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом сообщается 17 января на сайте палаты. Кулибаев женат на средней дочери Назарбаева.
«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в обращении Кулибаева.
Ранее своей должности лишился генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов, а также глава «Казтрансгаз» Кайрат Шарпибаев. Они являются мужьями дочерей экс-президента Казахстана Дариги и Алии Назарбаевых.