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Третий зять Назарбаева покинул пост главы национальной палаты предпринимателей

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Зять бывшего президента Казахстана и экс-главы Совбеза республики Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Об этом сообщается 17 января на сайте палаты. Кулибаев женат на средней дочери Назарбаева.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в обращении Кулибаева.

Ранее своей должности лишился генеральный директор и председатель правления АО «Казтрансойл» Димаш Досанов, а также глава «Казтрансгаз» Кайрат Шарпибаев. Они являются мужьями дочерей экс-президента Казахстана Дариги и Алии Назарбаевых.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

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Комментарии (8)

sergeant-1
Как показывает пример той же Белоруссии, чем меньше дочек и зятьев, и больше сыновей, тем успешнее государство....
Микула Селянинович
МММда, что не родственник то глава...
avk78
А 10 свояк 15 кума, когда в отставку.
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