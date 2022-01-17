У коммунальных должников отберут субсидии, а семьям с детьми дадут еще больше денег: 22 изменения 2022 года

Что подорожает, кому дадут больше денег — ищите в нашем дайджесте Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться







Все каникулы мы развлекали вас тестами и новогодними историями, а также вводили в курс изменений 2022 года: рассказывали о новых законах, автозаконах, повышениях цен, изменениях в пособиях и прочих начислениях. Если праздники похитили вас 1 января и вернули только сейчас — вот дайджест, в котором мы собрали и подытожили главные изменения наступившего года.

Что поменяется в законах?

Оттягивать платежи за коммуналку больше невыгодно, особенно если вы из тех, кто претендует на субсидии и компенсации расходов за ЖКУ от государства. С 1 января власти получили право отказывать в льготах коммунальным должникам. Для этого есть ряд условий: долг должен копиться в течение трех последних лет. А на соответствующее решение должен быть актуальный судебный акт.



Данные о долгах будут в системе ГИС ЖКХ, там же власти или другой уполномоченный орган будет просить информацию, необходимую для принятия решения о субсидии — собирать данные с граждан больше нельзя.

Небольшие изменения в пенсионной системе: в беззаявительном порядке будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, досрочные пенсии по предложению службы занятости, а также региональные и федеральные доплаты (до уровня прожиточного минимума и так далее).

С этого года больничные будут только электронными — привычные голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ врачи будут подписывать электронной подписью и отправлять в Фонд социального страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности.

В этом году обладателям банковских вкладов придется впервые заплатить НДФЛ с процентов по накоплениям. Налогом облагается не весь доход, который вы получили: остается минимум, который налоговая не трогает. Этот минимум рассчитывают каждый год: берут миллион рублей и применяют к нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за который начислен налог. То есть в этот раз будут учитывать ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она была 4,25 % , соответственно, заплатить налог нужно будет тем, чьи доходы по вкладам составили больше 42 500 рублей.



Что поменяется у автомобилистов?

С 2022 года техосмотр становится добровольным для подавляющего большинства автовладельцев, это же означает, что новый штраф за езду без диагностических карт обычным водителям не грозит. Техосмотр остается обязательным для такси, коммерческого и пассажирского транспорта. Частникам получать диагностическую карту потребуется только при смене собственника и если автомобиль при этом старше 4 лет. Кроме того, карта потребуется для регистрации изменений в конструкцию транспортного средства, например, при глубоком тюнинге. Напомним, что с августа 2021 года техосмотр больше не требуется для оформления полиса ОСАГО. Однако езда без диагностической карты, если она нужна, с 1 марта 2022 года обернется крупным штрафом: его размер составит 2000 рублей, а фиксировать нарушение будут автоматические камеры с частотой до одного раза в сутки. Действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополнят рядом новшеств. С 1 марта появится штраф за езду без диагностической карты (если она требуется) в 2000 рублей, который прежде был меньше (500–800 рублей) и применялся только к коммерческому транспорту и такси. Но главное — фиксировать нарушение смогут камеры.

Усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО: штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы с частотой до одного раза в сутки. То есть месяц езды без полиса под камерами потянет почти на 25 тысяч рублей. В 2022 году подорожает ОСАГО. В конце прошлого года Министерство финансов согласовало с профильными ведомствами проект очередной реформы ОСАГО, которая подразумевает два ключевых изменения: увеличение лимита выплат за ущерб здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, а также отмену коэффициента износа. Он, напомним, снижает реальную выплату на величину до 50 % для возрастных машин. Это предполагает очередное расширение коридора базового тарифа (сейчас он 2471–5436 рублей). Не забываем, что с 1 марта 2022 года штрафы за отсутствие полиса ОСАГО (800 рублей) будут выписываться камерами видеофиксации с частотой до одного раза в сутки. На что поднимут цены

Дорожающие машины — новость прошлогодняя: за Lada Granta средней комплектации могут попросить 800 тысяч рублей. Возвращения к прайсам 2020 года на авторынке не предвидится, то же самое будет с рынком недвижимости: экономисты винят во всем рост цен на стройматериалы.



— Они (цены на стройматериалы. — Прим. ред.) растут, пока прекращения роста ближайшие два-три месяца я не вижу, — объясняет экономист Георгий Остапкович. — Значит, и жилищное строительство будет расти. <...> Какими темпами сказать сложно. В пределах инфляции минимум, а может, и уйдет пункта на 2 повыше. Конечно, продавцы вторичного жилья увидят, что дорожает первичка, и тоже будут ставить цены выше.

Выжимать максимум на ценниках продолжат продукты питания. Правда, с какой скоростью — пока непонятно.

— Мне кажется, что до марта месяца инфляция будет еще повышаться, не галопирующе, по 0,3–0,5 в месяц, в середине марта ляжет на плато и с начала июня пойдет на снижение, — прогнозирует экономист.



Цены на овощи в прошлом году нас удивляли больше остальных. Посмотрим, продолжатся ли эти тренды в 2022-м Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Совершенно точно вырастут цены на табак и алкоголь: с 1 января 2022 года минимальная розничная цена за пачку сигарет 112 рублей. Цены растут из-за повышения акцизов — в этом году их подняли на 4 % .

С 1 января традиционно изменились топливные акцизы: так, на бензины 5-го экологического класса они выросли с 13,3 тысячи за тонну до 13,8 тысячи рублей. В пересчете на стоимость литра это означает прибавку в 38 копеек. Акцизы на дизтопливо увеличились с 9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи рублей (30 копеек на литр).



Несмотря на сильное давление на топливные цены, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что ждать резкого скачка прайсов на АЗС в 2022 году не стоит: цены продолжат расти, но также в пределах инфляции, то есть как обычно. Если предположить, что инфляция сохранится на нынешнем уровне, к концу 2022 года стоимость бензина АИ-95 достигнет 54–55 рублей за литр.

У кого будет больше денег? В этом году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос больше чем на тысячу рублей. Он составляет 13 890 рублей (против 12 792 рублей в 2021 году), прожиточный минимум повысился с 11 653 рублей до 12 654 рублей. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 года вырос с 12 130 до 12 792 рублей. Вырастет сумма путинского пособия: они будут равняться прожиточному минимуму ребенка за тот год, в который семья обращается за выплатой. Также увеличивается и число семей, которые могут претендовать на выплату: она полагается, если средний доход на каждого члена семьи меньше двух региональных прожиточных минимумов (раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года, теперь — на год обращения за выплатой). Пособие на детей от трех до семи лет тоже поднимется — оно рассчитывается по уровню доходов семьи, базовый размер — 50 % детского прожиточного минимума. В 2022 году в среднем по стране это будет 6 137 рублей.



Страховые пенсии увеличиваются на 5,9 % . Размер фиксированной выплаты — то есть базовой части пенсии, которая увеличивается за счет стажа — составит 6 401 рубль. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, эту выплату получают в двойном размере.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» увеличится до 5 тысяч. Это ежегодная выплата, которая поступает на специальную карту и потратить которую можно только на посещение учреждений культуры. Деньги полагаются россиянам от 14 до 22 лет.

Когда отдохнем?

Следующие полноценные нерабочие дни будут в марте. В феврале в честь Дня защитника Отечества отдохнем лишь один день — непосредственно 23 февраля, он выпадает на среду. А вот в честь Международного женского дня будем отдыхать три дня — с 6 по 8 марта, правда, перед этим придется отработать шестидневку. Сохраняйте календарь выходных и праздников на весь год — он вам еще не раз пригодится.

Производственный календарь на 2022 год Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







И о погоде Минувший год удивлял нас многим, и погодой в том числе. Летом в одних регионах была засуха, в других — потопы, зима тоже началась не без сюрпризов: в самом начале декабря Санкт-Петербург завалило снегом (за пару дней выпало 20 сантиметров снега), а в Красноярске термометры показывали выше нуля. Синоптики Росгидрометцентра подготовили прогноз на январь. Судя по всему, атмосфера нас удивлять не перестанет.

— Чередование очень холодных и теплых периодов будет продолжаться в течение всей этой зимы. <...> Удается прогнозировать основные особенности циркуляции в умеренных широтах, — говорит главный российский метеоролог Роман Вильфанд. — Так вот, в этом году прогнозируется, что арктическая осцилляция имеет и положительную, и отрицательную фазу. Это значит, что воздушные массы могут перемещаться в северных широтах не только с запада на восток, что приводит к блокированию перемещения холодных воздушных масс, но и с востока на запад. Это значит, что будет заброс холодных воздушных масс, как это было на прошлой неделе, когда температура была ниже нормы на 10, 13 и даже 17 градусов (здесь речь идет о Москве. — Прим. ред.). Такие периоды будут повторяться. А в среднем температура — около нормы.

Ниже нормы температура будет в январе только на Дальнем Востоке Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Средняя месячная температура воздуха в январе ожидается по большей части в норме — около средних многолетних значений. Исключениями станут Южный и Северо-Кавказский федеральные округа — там будет на один градус выше нормы. Ниже нормы температура будет на юге Амурской области и Хабаровского края, на Сахалине и в Приморском крае — тоже на один градус.

