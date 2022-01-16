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Синоптики прочат петербуржцам сон под завывания ветра

В Ленинградской области возможен сильный снегопад.

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Порывистый ветер появился в прогнозах для Петербурга под конец воскресенья, 16 января. Метеорологи обещают, что к утру понедельника сил на то, чтобы сдувать капюшоны, у него не останется.

Об ухудшении погоды предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. По данным Северо-Западного гидрометцентра, начиная с 23 часов воскресенья в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 16 м/с. К двум часам ночи 17 января он должен стихнуть.

В ночном прогнозе также мокрый снег и лёгкий минус. В течение суток температура будет колебаться от минус 2 градусов до нуля, днём местами небольшой снег.

В Ленинградской области рабочая неделя начнётся с сильного снега и метели. Во вторник в прибрежных районах прибавится ветер — местами с порывами до 15 м/с.

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Комментарии (3)

Ганс-Дитрих Геншер
А завываний беглова, вывозящего помойки и колющего лёд на тротуарах, не будет? :)
bluxer
аномальный ветер, аномальные завывания.
260695091
заголовок поэтический)
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