Синоптики прочат петербуржцам сон под завывания ветра

Порывистый ветер появился в прогнозах для Петербурга под конец воскресенья, 16 января. Метеорологи обещают, что к утру понедельника сил на то, чтобы сдувать капюшоны, у него не останется.



Об ухудшении погоды предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. По данным Северо-Западного гидрометцентра, начиная с 23 часов воскресенья в городе ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 16 м/с. К двум часам ночи 17 января он должен стихнуть.



В ночном прогнозе также мокрый снег и лёгкий минус. В течение суток температура будет колебаться от минус 2 градусов до нуля, днём местами небольшой снег.

