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Четвероклассник в Подмосковье умер на школьной секции по футболу

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В городе Королёв (Московская область) 11-летний мальчик скончался во время дополнительных занятий на школьной площадке.

Как сообщает 16 января ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области, инцидент произошёл в пятницу. На площадке одной из городских школ проходили дополнительные занятия футбольной секции. Внезапно ученику четвертого класса (2010 года рождения) стало плохо, он потерял сознание и упал. Медики Скорой помощи пытались его реанимировать, но безуспешно.

По предварительной информации, противопоказаний к занятию спортом у ребёнка не было. Причину смерти установит экспертиза.

Ведётся доследственная проверка. Следователи изъяли медицинскую карту школьника и документы о работе секции.

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