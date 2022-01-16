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Хорошо, что сейчас не лето. В залежах мусора начали плодиться крысы, сетуют петербуржцы

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Жалобы петербуржцев на уборку улиц с недавнего времени стали делиться на две категории: мусор и гололедица. Сказать с уверенностью, что первых становится меньше, пока нельзя.

В сводке «Фонтанки» за 16 января около десятка адресов, хотя на самом деле сообщений в соцсетях больше. Так, например, выглядит мусорная площадка между домами 50 и 52 по улице Оптиков.

Фото: Читатель «Фонтанки» Павел
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«Все новогодние каникулы мусор не вывозился. И вот опять в выходные «картина маслом»», — сетует жительница дома 28, корпуса 3 по Туристской улице Кира.

Фото: Читательница «Фонтанки» Кира
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«В нашем микрорайоне Оптиков — Шуваловский — Богатырский — Туристская с начала года перестали вывозить мусор. Точнее, я видел, вывезли один раз. Это при том, что ранее вывозили практически каждый день. И тот раз, когда вывезли, это было явно непрофессионально. Вместо спецмашины в этот раз был контейнер без крыши. Такой, как для вывоза строительного мусора. Теперь же куда-то подевались все спецмашины, а горы мусора продолжают расти. Я не фанатею от зимних холодов, но сейчас они, похоже, спасают от нестерпимой вони и крыс», — рассуждает ещё один читатель.

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«Вот такое объявление висит около мусоропровода по адресу: улица Вавиловых, 9/2. Зато повышение услуг ЖКХ регулярно», — констатирует читатель Дмитрий.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий
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«Мусор с Нового года вывезен один раз, Богатырский 66, 64. «Фонтанка», помогайте!» — просит ещё один читатель.

«Скоро будут крысы! Примите меры, господа чиновники. До Нового 2022 года все было чисто, и виноватых не искали. Работали», — рассказывает Елена, жительница дома 7, корпуса 2 по Тихорецкому проспекту.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
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«А вот это уже полнейший кошмар: теперь в кучах мусора завелись крысы и тараканы. Эти любители пообедать объедками долго думать не стали и обосновались среди пакетов во дворах Петербурга», — сообщает паблик «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте».

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«Вот такой кошмар творится на Шуваловском проспекте, гора мусора появилась еще в пятницу. Мусор просто некуда складывать», — пишут в «Признавашках ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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Удивительно, но в соцсетях нашёлся и один позитивный пост. Его публикуют

«Признавашки»: «Образцово-показательный пункт сбора бытовых отходов у дома 11, к. 1 по проспекту Культуры. Молодцы! Чистота до блеска!»

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После старта работы регионального оператора жители Петербурга начали жаловаться на заполненные мусорные контейнеры. Как объясняли в НЭО, на ситуацию влияют различные факторы, в том числе неубранный снег и запаркованность внутриквартальных территорий. С 1 по 13 января оператор вывез 394 тыс. кубометров отходов. Из-за жалоб горожан в Петербурге открыли дополнительную горячую линию: +7 (812) 213–07–10.

Фото: Читатель «Фонтанки» Павел
Фото: Читательница «Фонтанки» Кира
Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий
Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
Фото: »Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото:
«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (26)

Параллакс
76% населения это нравится, а 76% - это большинство, так что не надо вой поднимать
mavar
"Опять метель..."(с) Когда найдётся человек, который выметет этих "эффективных манагеров"?
orlovandrei1986
на эту тему Группа Ленинград выпустила новый клип =))))))
странно, что Фонтанка не выпустила его в эфир на 1-й странице своего издания.... я думал, они солидарны с народом... =/
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