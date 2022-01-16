Хорошо, что сейчас не лето. В залежах мусора начали плодиться крысы, сетуют петербуржцы

Жалобы петербуржцев на уборку улиц с недавнего времени стали делиться на две категории: мусор и гололедица. Сказать с уверенностью, что первых становится меньше, пока нельзя.

В сводке «Фонтанки» за 16 января около десятка адресов, хотя на самом деле сообщений в соцсетях больше. Так, например, выглядит мусорная площадка между домами 50 и 52 по улице Оптиков.

Фото: Читатель «Фонтанки» Павел Поделиться Поделиться







«Все новогодние каникулы мусор не вывозился. И вот опять в выходные «картина маслом»», — сетует жительница дома 28, корпуса 3 по Туристской улице Кира.

Фото: Читательница «Фонтанки» Кира Поделиться Поделиться







«В нашем микрорайоне Оптиков — Шуваловский — Богатырский — Туристская с начала года перестали вывозить мусор. Точнее, я видел, вывезли один раз. Это при том, что ранее вывозили практически каждый день. И тот раз, когда вывезли, это было явно непрофессионально. Вместо спецмашины в этот раз был контейнер без крыши. Такой, как для вывоза строительного мусора. Теперь же куда-то подевались все спецмашины, а горы мусора продолжают расти. Я не фанатею от зимних холодов, но сейчас они, похоже, спасают от нестерпимой вони и крыс», — рассуждает ещё один читатель.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«Вот такое объявление висит около мусоропровода по адресу: улица Вавиловых, 9/2. Зато повышение услуг ЖКХ регулярно», — констатирует читатель Дмитрий.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий Поделиться Поделиться







«Мусор с Нового года вывезен один раз, Богатырский 66, 64. «Фонтанка», помогайте!» — просит ещё один читатель. «Скоро будут крысы! Примите меры, господа чиновники. До Нового 2022 года все было чисто, и виноватых не искали. Работали», — рассказывает Елена, жительница дома 7, корпуса 2 по Тихорецкому проспекту.



Фото: Читательница «Фонтанки» Елена Поделиться Поделиться







«А вот это уже полнейший кошмар: теперь в кучах мусора завелись крысы и тараканы. Эти любители пообедать объедками долго думать не стали и обосновались среди пакетов во дворах Петербурга», — сообщает паблик «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» «ВКонтакте».

Фото: «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» Фото: «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» Поделиться Поделиться







«Вот такой кошмар творится на Шуваловском проспекте, гора мусора появилась еще в пятницу. Мусор просто некуда складывать», — пишут в «Признавашках ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удивительно, но в соцсетях нашёлся и один позитивный пост. Его публикуют «Признавашки»: «Образцово-показательный пункт сбора бытовых отходов у дома 11, к. 1 по проспекту Культуры. Молодцы! Чистота до блеска!»