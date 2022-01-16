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В «мясорубке» под Псковом погибла сотрудница Псково-Печерской обители

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Фото: УМВД по Псковской области
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Псковская епархия выразила соболезнование семьям погибших в ДТП в Печорах 16 января. Об этом сообщается в группе епархии «ВКонтакте».

Среди пятерых жертв аварии — сотрудница Псково-Печерской обители, работник кафе «Несвятые святые» Анна. «Просим молитв о новопреставленных Анне, Кирилле, Артемии, Римме и Агароне», — отмечается в сообщении.

Утром 16 января в городе Печоры Псковской области столкнулись «Волга» и «Ауди» с петербургскими номерами. Обе машины остались без капотов. В «Волге» погиб 52-летний водитель, а в «Ауди» — двое молодых мужчин 21 и 24 лет и две девушки 19 и 20 лет.

Фото: УМВД по Псковской области

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Комментарии (7)

267069207
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится. даже на лекарствах и еде э.кономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
orlovandrei1986
"денег нет, но вы держитесь"
260635291
Кафешка сотрудница которой погибла, больше похожа на ресторан. Цены неприлично низкие. За сто рублей пообедать можно вкусно.
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