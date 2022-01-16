В «мясорубке» под Псковом погибла сотрудница Псково-Печерской обители

Псковская епархия выразила соболезнование семьям погибших в ДТП в Печорах 16 января. Об этом сообщается в группе епархии «ВКонтакте».
Среди пятерых жертв аварии — сотрудница Псково-Печерской обители, работник кафе «Несвятые святые» Анна. «Просим молитв о новопреставленных Анне, Кирилле, Артемии, Римме и Агароне», — отмечается в сообщении.
Утром 16 января в городе Печоры Псковской области столкнулись «Волга» и «Ауди» с петербургскими номерами. Обе машины остались без капотов. В «Волге» погиб 52-летний водитель, а в «Ауди» — двое молодых мужчин 21 и 24 лет и две девушки 19 и 20 лет.