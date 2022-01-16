FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«Ауди» с петербургскими номерами прошла «мясорубку» под Псковом. Погибли пятеро

15
Печать

Пять человек, в том числе девушки 19 и 20 лет, погибли 16 января в Псковской области в результате столкновения двух автомобилей: «Ауди» и «Волги». Судя по фотографиям, оно было лобовым.

Как сообщает «МВД Медиа», ДТП произошло около 9 часов в городе Печоры на Псковском шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате трагедии погибли пять человек. На фотографиях полиции видно, что на «Ауди» установлены петербургские номера.

ПоделитьсяПоделиться

«Псковская лента новостей» со ссылкой на областное УМВД уточняет, что погибшие — местные жители. Это водитель «Волги» — мужчина 1969 года рождения, и четверо из «Ауди» — двое молодых людей 1997 и 2000 года рождения и две девушки 2001 и 2002 года рождения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

260854841
Ауди похоже после прежних дтп отшаманили , не могда она так сложиться. Если не сваренная из кусков.
кто-то страшный
БМВ это диагноз!
Alex000
Самое плохое сейчас то, что с лежащим вдоль обочин снегом даже уклоняться от обгоняльщиков некуда... :(
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний