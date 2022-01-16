«Ауди» с петербургскими номерами прошла «мясорубку» под Псковом. Погибли пятеро

Пять человек, в том числе девушки 19 и 20 лет, погибли 16 января в Псковской области в результате столкновения двух автомобилей: «Ауди» и «Волги». Судя по фотографиям, оно было лобовым.
Как сообщает «МВД Медиа», ДТП произошло около 9 часов в городе Печоры на Псковском шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате трагедии погибли пять человек. На фотографиях полиции видно, что на «Ауди» установлены петербургские номера.
«Псковская лента новостей» со ссылкой на областное УМВД уточняет, что погибшие — местные жители. Это водитель «Волги» — мужчина 1969 года рождения, и четверо из «Ауди» — двое молодых людей 1997 и 2000 года рождения и две девушки 2001 и 2002 года рождения.