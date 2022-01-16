«Ауди» с петербургскими номерами прошла «мясорубку» под Псковом. Погибли пятеро

Пять человек, в том числе девушки 19 и 20 лет, погибли 16 января в Псковской области в результате столкновения двух автомобилей: «Ауди» и «Волги». Судя по фотографиям, оно было лобовым.



Как сообщает «МВД Медиа», ДТП произошло около 9 часов в городе Печоры на Псковском шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате трагедии погибли пять человек. На фотографиях полиции видно, что на «Ауди» установлены петербургские номера.

