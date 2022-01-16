FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Ковёр из облаков и солнце над фонтанами. Каким видят Петербург высшие

5
Печать

Камеры Лахта Центра поймали фантастический рассвет над Петербургом. Глядя на видео, можно почувствовать себя небожителем, забыть о снеге и вспомнить, как выглядит солнце.

«В Петербурге всегда солнечно. Просто мы не всегда это видим из-за облаков», — рассказывают тем, кто остался на земле, 15 января.

На опубликованных кадрах «плюшевый» ковёр из облаков, который пробивает белый дым, но не солнце.

Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, 16 января Петербург оказался на пути тёплого атмосферного фронта, который принёс облака, вызвал осадки и усилил ветер. Судя по прогнозам СЗ УГМС, мокрый снег и небо с редкими просветами горожане будут наблюдать и в понедельник, 17 января.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Zizipop
Ну практически квартиры с видом на море, пусть и из облаков.
bluxer
а что это за фонтанчики такие из облаков? кто-нибудь понял?
тов
Даже солнце приватизировали!

Всего зиллиард газпрёмовских денег и они почувствуют себя богами.

А люди внизу для них насекомые.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний