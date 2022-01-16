Ковёр из облаков и солнце над фонтанами. Каким видят Петербург высшие

Камеры Лахта Центра поймали фантастический рассвет над Петербургом. Глядя на видео, можно почувствовать себя небожителем, забыть о снеге и вспомнить, как выглядит солнце.



«В Петербурге всегда солнечно. Просто мы не всегда это видим из-за облаков», — рассказывают тем, кто остался на земле, 15 января.



На опубликованных кадрах «плюшевый» ковёр из облаков, который пробивает белый дым, но не солнце.



Как рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, 16 января Петербург оказался на пути тёплого атмосферного фронта, который принёс облака, вызвал осадки и усилил ветер. Судя по прогнозам СЗ УГМС, мокрый снег и небо с редкими просветами горожане будут наблюдать и в понедельник, 17 января.

