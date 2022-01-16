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Петербург накрывает новая оттепель. Метеозависимых расстроит не только магнитная буря, но и аномальное давление

В воскресенье температура воздуха в Петербурге повысится на несколько градусов, а давление, наоборот, сильно упадёт. Дополнительные неприятные эффекты могут возникать из-за магнитных бурь.

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Фото: »Дорожный инспектор» / Архив
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ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует 16 января облачную погоду, небольшой, местами умеренный мокрый снег, днём — с дождём. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 5–7 градусов, в окрестностях местами до минус 10 гр, а днём она составит минус 1–плюс 1 градус.

Петербург оказался на пути тёплого атмосферного фронта, который принёс облака, вызовет осадки и усилит ветер, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет активно падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

«Вторую ночь подряд потоки солнечного ветра будоражат окружающее космическое пространство, вызывая в нем возмущения различной силы, время от времени достигающие уровня магнитных бурь. Если в ночь на субботу магнитные бури оказались средней интенсивности, класса G2, то минувшей ночью они буди слабее, класса G1, — отмечает Леус. — Дальнейший прогноз вновь обещает постепенно ослабление возмущений и возврат геомагнитного поля в неустойчивое состояние».

Уже завтра, по информации СЗ УГМС, температура снова опустится ниже нуля.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: »Дорожный инспектор» / Архив
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (7)

Riptide
Вторую ночь подряд потоки солнечного ветра будоражат окружающее космическое пространство, вызывая в нем возмущения различной силы, время от времени достигающие уровня магнитных бурь. Если в ночь на субботу магнитные бури оказались средней интенсивности, класса G2, то минувшей ночью они буди слабее, класса G1 ... буди, буди 🤫🤭
bluxer
Это полное непопадание в прогноз, который утверждал, что сегодня похолодает до - 8.
Wert
У природы нет плохой погоды
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