Петербург накрывает новая оттепель. Метеозависимых расстроит не только магнитная буря, но и аномальное давление

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует 16 января облачную погоду, небольшой, местами умеренный мокрый снег, днём — с дождём. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 5–7 градусов, в окрестностях местами до минус 10 гр, а днём она составит минус 1–плюс 1 градус.



Петербург оказался на пути тёплого атмосферного фронта, который принёс облака, вызовет осадки и усилит ветер, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет активно падать и составит 741 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

