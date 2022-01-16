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«Оказались в ловушке»: с белорусско-литовской границы вывезли 4000 иракцев

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Правительство Ирака вывезло на родину тысячи граждан своей страны, застрявших в приграничной зоне, между Белоруссией и Литвой, сообщил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн.

«В сотрудничестве с различными странами Европейского Союза и с Литвой мы смогли вернуть 4 тысячи иракцев, которые оказались в ловушке на белорусско-литовской границе», — цитирует Информационное агентство Ирака 16 января Хусейна.

По его словам, потребовались 10 авиарейсов, и некоторые иракцы продолжают оставаться на границе двух стран, но власти ждут их возвращения на родину в добровольном порядке.

Как писала «Фонтанка», на границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре прошлого года обострился миграционный кризис, который вылился в длительное противостояние.

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Комментарии (6)

Slava_Rossii
Провокация власти провалилась?)))
Банин
Европа обязана принимать беженцев, замаливали бы грехи за разграбленный процветающий ранее Ирак пусть и с Хуссейном
Банин
Немцы просто уперлись и не дали гарантий приема беженцев таких вот бедных беженцев, а пшеки сами нищие куда им кого-то принимать
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