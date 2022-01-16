«Оказались в ловушке»: с белорусско-литовской границы вывезли 4000 иракцев

Правительство Ирака вывезло на родину тысячи граждан своей страны, застрявших в приграничной зоне, между Белоруссией и Литвой, сообщил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн.



«В сотрудничестве с различными странами Европейского Союза и с Литвой мы смогли вернуть 4 тысячи иракцев, которые оказались в ловушке на белорусско-литовской границе», — цитирует Информационное агентство Ирака 16 января Хусейна.



По его словам, потребовались 10 авиарейсов, и некоторые иракцы продолжают оставаться на границе двух стран, но власти ждут их возвращения на родину в добровольном порядке.

