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Госуслуги выпустили предупреждение о QR-кодах

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Портал государственных услуг сообщил об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами пользователей на Госуслугах. Письма пользователям разослали 16 января. В них предлагается защитить свой аккаунт несколькими способами.

Во-первых, не сообщать код из СМС никому. Даже «сотрудникам госуслуг», которые никогда такую информацию не запрашивают. Во-вторых, использовать дополнительные способы защиты данных: настроить контрольный вопрос, включите вход с подтверждением по СМС. Тогда кроме пароля портал будет каждый раз запрашивать код, который надежно защитит все данные.

Фото: скриншот сервиса «Госуслуги»
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Как писала «Фонтанка», всё дело в новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками сайта «Госуслуги», и предлагают привязать QR-код о вакцинации к странице пользователя, но вместо этого получают доступ к личному кабинету человека на портале, если им передадут данные из СМС для входа, после чего могут оформить, например, кредит.

Фото: скриншот сервиса «Госуслуги»

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Комментарии (6)

vader
Побуждают граждан оставлять номера телефонов на Госуслугах. Следующим этапом "заботы о безопасности" будет настойчивое предложение оставить биометрию.
Артист ритуальных услуг
"Во-первых, не сообщать код из СМС никому."
"включите вход с подтверждением по СМС"
Как это говорится? Рука-литсо?
iphonedimona
Дырявые медвежьи услуги. Я лично знал одного из бывших начальников этой конторы. Очень духоскрепная личность - вор, лжец и лицемер.
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