Госуслуги выпустили предупреждение о QR-кодах

Портал государственных услуг сообщил об участившихся случаях мошенничества с аккаунтами пользователей на Госуслугах. Письма пользователям разослали 16 января. В них предлагается защитить свой аккаунт несколькими способами.
Во-первых, не сообщать код из СМС никому. Даже «сотрудникам госуслуг», которые никогда такую информацию не запрашивают. Во-вторых, использовать дополнительные способы защиты данных: настроить контрольный вопрос, включите вход с подтверждением по СМС. Тогда кроме пароля портал будет каждый раз запрашивать код, который надежно защитит все данные.
Как писала «Фонтанка», всё дело в новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками сайта «Госуслуги», и предлагают привязать QR-код о вакцинации к странице пользователя, но вместо этого получают доступ к личному кабинету человека на портале, если им передадут данные из СМС для входа, после чего могут оформить, например, кредит.