FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Мошенники стали обманывать россиян с помощью «активации» QR-кодов на «Госуслугах»

7
Печать

Телефонные мошенники придумали новый способ обманывать россиян — в нем фигурирует сайт государственных услуг и QR-коды. Об этом 15 января пишет «Коммерсантъ».

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками сайта «Госуслуги», сообщили в компаниях, занимающихся кибербезопасностью. Они предлагают привязать QR-код о вакцинации к странице пользователя — но вместо этого получают доступ к личному кабинету человека на портале, если им передадут данные из СМС для входа.

Нередко мошенники уже знают какие-либо данные о жертве, чтобы войти к ней в доверие. Данные с «Госуслуг» злоумышленники могут использовать, например, для оформления кредитов.

Специалисты по кибербезопасности советуют использовать двухфакторную аутентификацию. Помимо этого, стоит отказаться от общения с «сотрудниками» по входящим звонкам.

QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе при этом автоматически появляется в аккаунте на «Госуслугах», когда Минздрав передает сведения об этом. Дополнительной «активации» он не требует.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

gatchinskij
хоть одного телефонного мошенника публично посадили лет на 6? хоть одной стоматологии / адвокатской конторе выписали штраф в 0,5 млн руб за массовое вторжение в личную жизнь граждан? с использованием современных средств установить их всех элементарно.
simak
QR-коды стали использовать для мошенничества? Да ладно, не может быть, это абсолютно безопасно!
Ushat Pomoev
Мало того, мы даже знаем кличку одного из тех, кто попытался "активировать" QR-коды в Петербурге в отсутствие федерального закона. Если не ошибаюсь, его зовут Большая Любовь...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний