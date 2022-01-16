Заложники из техасской синагоги освобождены. Захватчик требовал освободить пакистанского нейробиолога

Все четверо заложников, которые были захвачены в техасской синагоге, освобождены, они целы и невредимы. Нападавший погиб.



Как сообщает 16 января The Guardian, противостояние в городе Колливилл продолжалось 10 часов. Изначально стрелок взял в заложники четверых, в том числе раввина. Через шесть часов один из них был освобождён. Затем сотрудники ФБР ворвались в синагогу. Местные репортёры рассказывали, что слышали звуки выстрелов и взрывов, возможно, светошумовых гранат.



ФБР заявило, что личность захватчика известна, но имя пока не называют. Также не раскрывается причина его смерти.

