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Заложники из техасской синагоги освобождены. Захватчик требовал освободить пакистанского нейробиолога

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Все четверо заложников, которые были захвачены в техасской синагоге, освобождены, они целы и невредимы. Нападавший погиб.

Как сообщает 16 января The Guardian, противостояние в городе Колливилл продолжалось 10 часов. Изначально стрелок взял в заложники четверых, в том числе раввина. Через шесть часов один из них был освобождён. Затем сотрудники ФБР ворвались в синагогу. Местные репортёры рассказывали, что слышали звуки выстрелов и взрывов, возможно, светошумовых гранат.

ФБР заявило, что личность захватчика известна, но имя пока не называют. Также не раскрывается причина его смерти.

Инцидент произошёл во время онлайн-трансляции субботней службы в синагоге. Прямая трансляция оборвалась около 14 часов по местному времени. В прямом эфире было слышно, как захватчик требует освобождения Аафии Сиддики, пакистанского нейробиолога, подозреваемого в связях с «Аль-Каидой»* (запрещена в РФ). Она осуждена на 86 лет за попытку убийства американских военных и находится в федеральной тюрьме в Техасе. Во время операции по спасению заложников захватчик также заявлял, что хочет поговорить с женщиной, содержащейся в федеральной тюрьме, рассуждал о религии, пишет Fort Worth Star-Telegram. Было слышно, как мужчина неоднократно говорил, что не хочет, чтобы кто-то пострадал, и что он верит, что умрет. Захватчик называл себя братом Сиддики, но её адвокат опровергла эту информацию.

Президент США Джо Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение заложников и осудил антисемитизм.

* Деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (5)

kagemusha
Наши таки не пострадали. Слава Яхве!
Pilat
Байден осудил антисемитизм и послал помощь батальону Азов в незалежную, на дальнейшую войну с москалями и жи..ой.
Москва 2041
Не знал, что в Техасе есть синагоги.
Интересно, много там евреев-ковбоев?
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