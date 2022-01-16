В американском городе Колливилле исламский террорист захватил синагогу , в числе заложников - раввин

Власти США усиливают меры безопаности в американских синагогах, пока силовики пытаются освободить заложников в Колливилле. Террорист, выдвигает требование освободить пакистанку Аафию Сиддики, осужденную в США на 86 лет. В синагоге находятся как минимум четыре заложника, включая местного раввина.
Согласно сообщениям ТАСС, террорист угрожает привести в действие взрывное устройство, если власти не освободят Сиддики. В 2010 году она была осуждена за попытку нападения на сотрудников правоохранительных органов США. Правда процесс над ней и приговор вызвал сомнения у ряда экспертов. К примеру, несколько членов Британского парламента высказывались за пересмотр этого решения.
Аафия Сиддики - супруга родственника одного из подозреваемых в организации теракта 11 сентября 2001 года. В 2005 году она пропала в Карачи вместе со своими тремя детьми. Власти США долгое время отрицали свою причастность к исчезновению, однако позже она все же предстала перед американским судом. О судьбе ее детей неизвестно, сама она отрицала причастность к преступлениям и терактам.