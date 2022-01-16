FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

В американском городе Колливилле исламский террорист захватил синагогу , в числе заложников - раввин

В американском городе Колливилл, штат Техас, террорист захватил синагогу и угрожает взорвать заложников.

1
Печать

Власти США усиливают меры безопаности в американских синагогах, пока силовики пытаются освободить заложников в Колливилле. Террорист, выдвигает требование освободить пакистанку Аафию Сиддики, осужденную в США на 86 лет. В синагоге находятся как минимум четыре заложника, включая местного раввина.

Согласно сообщениям ТАСС, террорист угрожает привести в действие взрывное устройство, если власти не освободят Сиддики. В 2010 году она была осуждена за попытку нападения на сотрудников правоохранительных органов США. Правда процесс над ней и приговор вызвал сомнения у ряда экспертов. К примеру, несколько членов Британского парламента высказывались за пересмотр этого решения.

Аафия Сиддики - супруга родственника одного из подозреваемых в организации теракта 11 сентября 2001 года. В 2005 году она пропала в Карачи вместе со своими тремя детьми. Власти США долгое время отрицали свою причастность к исчезновению, однако позже она все же предстала перед американским судом. О судьбе ее детей неизвестно, сама она отрицала причастность к преступлениям и терактам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SU LUX INN
фонтантка спит, только еврейский редактор Бдит - не захватил ли Кто синагогу (συναγωγή)!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний