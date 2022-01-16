В американском городе Колливилле исламский террорист захватил синагогу , в числе заложников - раввин

Власти США усиливают меры безопаности в американских синагогах, пока силовики пытаются освободить заложников в Колливилле. Террорист, выдвигает требование освободить пакистанку Аафию Сиддики, осужденную в США на 86 лет. В синагоге находятся как минимум четыре заложника, включая местного раввина.

Согласно сообщениям ТАСС, террорист угрожает привести в действие взрывное устройство, если власти не освободят Сиддики. В 2010 году она была осуждена за попытку нападения на сотрудников правоохранительных органов США. Правда процесс над ней и приговор вызвал сомнения у ряда экспертов. К примеру, несколько членов Британского парламента высказывались за пересмотр этого решения.