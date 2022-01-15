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Петербургская полиция лишилась ещё двух полковников. Москвичи возвращаются домой

Кадровая чистка продолжается в петербургской полиции. На выход отправлен второй руководящий эшелон.

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Как сообщает 47news 15 января, накануне вечером рапорты об увольнении по собственному желанию написали заместитель начальника Управления экономической безопасности, полковник Алексей Кузяев и начальник оперативно-розыскной части УЭБ, полковник Вячеслав Казаков. По данным издания, оба принимали решение не самостоятельно. Они были вызваны в пятницу наверх, после чего и написали рапорты.

На работу в Петербург Кузяев и Казаков приехали из Москвы после назначения Романа Плугина на должность руководителя главка. Подробнее читайте на 47news.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были отстранены главы экономической полиции, собственной безопасности, управления кадров. О кадровой чистке рассказывала «Фонтанка».

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Комментарии (6)

Hutu
Так вот под этой личиной,
Скрывался, блин, уголовник!
Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина!
Ну, настоящий полковник!
(С)
Mazzzz
Давно пора , запарили со своими проверками и письмами бесконечными
SergAnt
Сильнейший репутационный удар по рук-ву ГУ…это был видимо компромис…чтобы избежать увольнения…ждём смены начальника ГУ!
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