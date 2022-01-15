Петербургская полиция лишилась ещё двух полковников. Москвичи возвращаются домой

Как сообщает 47news 15 января, накануне вечером рапорты об увольнении по собственному желанию написали заместитель начальника Управления экономической безопасности, полковник Алексей Кузяев и начальник оперативно-розыскной части УЭБ, полковник Вячеслав Казаков. По данным издания, оба принимали решение не самостоятельно. Они были вызваны в пятницу наверх, после чего и написали рапорты.



На работу в Петербург Кузяев и Казаков приехали из Москвы после назначения Романа Плугина на должность руководителя главка. Подробнее читайте на 47news.