Первый случай «омикрона» выявили в Пекине за три недели до Олимпиады

Первый случай штамма коронавируса «омикрон» подтвердили в Пекине за три недели до начала Олимпийских игр. Об этом 15 января сообщает South China Morning Post.

«Омикрон» выявили у женщины из района Хайдянь. У нее несколько дней назад заболело горло, на следующий день поднялась температура. Положительный результат теста на коронавирус она получила в субботу.

Замдиректора Пекинского муниципального центра профилактики и контроля заболеваний Пан Синхуо заявил, что заболевшая не выезжала из города в предыдущие две недели и не контактировала с другими пациентами.