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Первый случай «омикрона» выявили в Пекине за три недели до Олимпиады

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Первый случай штамма коронавируса «омикрон» подтвердили в Пекине за три недели до начала Олимпийских игр. Об этом 15 января сообщает South China Morning Post.

«Омикрон» выявили у женщины из района Хайдянь. У нее несколько дней назад заболело горло, на следующий день поднялась температура. Положительный результат теста на коронавирус она получила в субботу.

Замдиректора Пекинского муниципального центра профилактики и контроля заболеваний Пан Синхуо заявил, что заболевшая не выезжала из города в предыдущие две недели и не контактировала с другими пациентами.

В начале недели Китай закрыл на карантин город с 5,5 млн жителей из-за двух случаев «омикрона».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В МИД КНР считают, что страна сможет успешно провести Олимпиаду, несмотря на быстрое распространение «омикрона».

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Комментарии (4)

267065208
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодар.на за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
goodbody
Закрыли 5,5 млн.человек, ндаа.
В 58 г.они ,,закрыли всех воробьев, а то те слишком много риса на полях ели - так воробьи под госзащитой в китае до сих пор от последствий
Денеб
Правда, первый? Коммунистическая цензура работает.....
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