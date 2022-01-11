Из-за двух случаев «омикрона» Китай закрыл на карантин целый город с 5,5 млн жителей

В китайском городе Аньян ввели локдаун после выявления двух случаев заражения штаммом «омикрон».



«В Китае уже третий город ввел локдаун для своих жителей из-за вспышки COVID-19. Число людей, которые теперь находятся на самоизоляции в своих домах в Китае, увеличилось до 20 миллионов человек», — сообщает 11 января Associated Press.



Город Аньян на востоке центральной части Китая, где проживает 5,5 миллиона жителей, ввел локдаун из-за обнаружения двух случаев «омикрона». Горожанам рекомендуется сидеть дома, закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, а также введены ограничения на передвижения на автомобиле. Сколько продлится локдаун, власти не сообщили.

