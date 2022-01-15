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В Минцифры рассказали, когда запустят новое приложение «Госуслуги»

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Новое приложение «Госуслуги» появится на мобильных устройствах весной 2022 года. Об этом 15 января сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — заявил глава Минцифры. О планах по обновлению сервиса Шадаев рассказывал еще в октябре 2021 года. По его словам, это будет так называемое суперприложение. Оно будет подстраиваться под профиль пользователя и предлагать те услуги, которые ему положены и которые могут быть интересны.

Ранее Шадаев сообщил, что Государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос предоставления операторам связи частоты для 5G без взимания платы.

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Комментарии (2)

267065208
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже н.а лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Игoрь
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