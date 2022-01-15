В Минцифры рассказали, когда запустят новое приложение «Госуслуги»

Новое приложение «Госуслуги» появится на мобильных устройствах весной 2022 года. Об этом 15 января сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

«Весной мы должны запустить новое мобильное приложение «Госуслуги», — заявил глава Минцифры. О планах по обновлению сервиса Шадаев рассказывал еще в октябре 2021 года. По его словам, это будет так называемое суперприложение. Оно будет подстраиваться под профиль пользователя и предлагать те услуги, которые ему положены и которые могут быть интересны.