FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Транспортного полицейского арестовали по делу о педофилии, он говорит о своей непричастности

9
Печать

Суд в Петербурге отправил под стражу 35-летнего оперативника транспортной полиции. Его подозревают в сексуальном насилии над ребенком.

Об аресте подозреваемого 15 января сообщает объединенная пресс-служба судов города. Оперативника задержали накануне. Якобы с 2013 по 2017 год он жил с братом на Товарищеском проспекте и приставал к его семилетней дочери. Заявление на него написала жертва, когда ей исполнилось 16 лет.

Подозреваемый уверяет, что к описанному отношения не имеет. В транспортной полиции проводят проверку и, возможно, мужчину уволят.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

267065208
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень не.ловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
AlBerkut
Да здравствует новый, 1937 год!
Ну если в том, старом, 37 году, для избавления от неугодного в доносе надо было писать, что имярек является шпионом вражеским (английским, японским и немецким одновременно), а ещё ведёт антисоветскую агитацию и пропаганду, покрывает основы социалистического строя, а ещё готовит покушение на товарища Сталина, то теперь в таком же доносе просто указать, что рвзвратные действия к малолеткам.
И всё, профит, доказухи даже меньше, чем в 37 надо, и объект уехал....
И даже не надо, как в 90-х киллера искать🤔

Вопрос, как всегда, а какие будут доказательства? Ну кроме самого доноса, ой, то есть заявления?
«Родники Сибири»
Из «ложно понятого чувства товарищества», коллеги попытаются переквалифицировать статью о педофилии на «превышение служебных полномочий».
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний