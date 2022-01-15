Транспортного полицейского арестовали по делу о педофилии, он говорит о своей непричастности

Суд в Петербурге отправил под стражу 35-летнего оперативника транспортной полиции. Его подозревают в сексуальном насилии над ребенком.

Об аресте подозреваемого 15 января сообщает объединенная пресс-служба судов города. Оперативника задержали накануне. Якобы с 2013 по 2017 год он жил с братом на Товарищеском проспекте и приставал к его семилетней дочери. Заявление на него написала жертва, когда ей исполнилось 16 лет.

Подозреваемый уверяет, что к описанному отношения не имеет. В транспортной полиции проводят проверку и, возможно, мужчину уволят.