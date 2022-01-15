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«СПб Реновация» сама выдала полиции подозрительного инженера. Мужчина стал фигурантом дела о подкупе

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Один из крупнейших застройщиков «СПб Реновация» прокомментировал задержание собственного инженера. Служба безопасности компании действовала совместно с полицией.

«Это была совместная операция службы безопасности ООО «СПб Реновация» и полиции. Специалисты службы безопасности проводят регулярные мероприятия по предотвращению незаконных действий. Особое внимание при этом уделяется направлениям, связанным с обеспечением качества строительства, так как они имеют критическое значение в работе девелопера», — рассказали в пресс-службе компании 15 января.

44-летний ведущий инженер дирекции технического надзора стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, мужчина предложил подрядчику лояльное отношение к приемке работ. Вознаграждение за такую позицию составило 490 тысяч рублей. Подозреваемого задержали с поличным при получении очередного транша.

© Фонтанка.Ру

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