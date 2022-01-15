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В Петербурге по подозрению в коммерческом подкупе задержан инженер одного из крупнейших девелоперов

Нездоровые экономические отношения инженера и подрядчика изучает экономическая полиция в Красносельском районе Петербурга. Качество выполненных работ могло измеряться в наличных.

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Как стало известно «Фонтанке» 15 января, сотрудники экономической полиции на улице 2-й Комсомольской задержали 44-летнего ведущего инженера дирекции технического надзора ООО «СПб Реновация». Сотрудника правоохранители встретили на объекте застройщика.

По версии следствия, мужчина предложил подрядчику за вознаграждение лояльное отношение к приемке работ. За прошлый год накопилась сумма в 490 тысяч рублей. Задержали инженера с поличным во время получения очередного транша.

Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ООО «СПб Реновация».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

nuclear
Такие операции проводятся только при участии службы безопасности компании, 100% они привлекли полицию.
262224921
Америку открыли.
Да зайдите во все подведы-там это сплошняком.
Не надо быть технадзором что бы увидеть что весь новодел вокруг сыпиться на глазах .
Arkadiy_
А как количество свай от первоначального расчёта и проекта сократилось вдвое никто не хочет проверить?)
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