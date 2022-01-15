В Петербурге по подозрению в коммерческом подкупе задержан инженер одного из крупнейших девелоперов

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, сотрудники экономической полиции на улице 2-й Комсомольской задержали 44-летнего ведущего инженера дирекции технического надзора ООО «СПб Реновация». Сотрудника правоохранители встретили на объекте застройщика.



По версии следствия, мужчина предложил подрядчику за вознаграждение лояльное отношение к приемке работ. За прошлый год накопилась сумма в 490 тысяч рублей. Задержали инженера с поличным во время получения очередного транша.

Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.