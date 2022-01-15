На стройке дворца танца Бориса Эйфмана погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

Следствие разбирается в обстоятельствах гибели рабочего на стройке дворца танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 января.
Подсобный рабочий упал с высоты на строительной площадке на территории Тучкова буяна днём 10 января. Полученные травмы оказались смертельными. 37-летний мужчина приехал в Петербург из Узбекистана, был устроен на работу у индивидуального предпринимателя, предположительно, у своего земляка.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 216 статье УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Дворец танца Бориса Эйфмана должен появиться на территории Тучкова Буяна. Как ранее писала «Фонтанка», управление делами президента изменило проект застройки территории, около дворца танцев построят Судебный квартал.