На стройке дворца танца Бориса Эйфмана погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело

Следствие разбирается в обстоятельствах гибели рабочего на стройке дворца танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 января.

Подсобный рабочий упал с высоты на строительной площадке на территории Тучкова буяна днём 10 января. Полученные травмы оказались смертельными. 37-летний мужчина приехал в Петербург из Узбекистана, был устроен на работу у индивидуального предпринимателя, предположительно, у своего земляка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 216 статье УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).