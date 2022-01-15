Семилетняя россиянка Настя попала в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров мира

Героиня YouTube-канала Like Nastya за год заработала почти 30 миллионов долларов и в третий раз попала в список самых высокооплачиваемых блогеров.

Список составил и 15 января опубликовал Forbes. На этот раз Настя Радзинская оказалась на шестом месте. Два года назад она занимала третью строчку в рейтинге, а годом ранее седьмую.

Настя родилась в Краснодаре в 2014 году. Когда блог стал популярным и начал приносить прибыль, семья переехала в США. У основного англоязычного канала 85 млн подписчиков. За последний год девочка заработала 28 миллионов долларов.