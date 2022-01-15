FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Семилетняя россиянка Настя попала в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров мира

34
Печать

Героиня YouTube-канала Like Nastya за год заработала почти 30 миллионов долларов и в третий раз попала в список самых высокооплачиваемых блогеров.

Список составил и 15 января опубликовал Forbes. На этот раз Настя Радзинская оказалась на шестом месте. Два года назад она занимала третью строчку в рейтинге, а годом ранее седьмую.

Настя родилась в Краснодаре в 2014 году. Когда блог стал популярным и начал приносить прибыль, семья переехала в США. У основного англоязычного канала 85 млн подписчиков. За последний год девочка заработала 28 миллионов долларов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (34)

Александр Н
Эмигранты хорошо зарабатывают - все что нужно вынести из этой статьи.
kоt-obormot
Молодец девчушка!
chip1
Россиянка Настя и ее родители правильно сделали, что уехали, в России нельзя быть богатым и при этом не входить в какой либо клан, олигархов, политиков, криминальный или силовиков, таковы путинские скрепы!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний