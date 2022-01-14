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«Гейзер» на Пушкинской укротили. Струи воды больше не стучат по окнам жильцов

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Специалисты «Теплосети» раньше времени укротили мощный «гейзер», который бил около дома № 1 на Пушкинской улице в Петербурге. Ранее местные жители рассказывали, что вода достигала пятых этажей.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 14 января, во время ремонта специалисты заменили более двух метров ненадежного участка трубопровода. Систему отопления перевели в штатный режим.

«Фонтанка» писала, что на Пушкинской улице, 1 из-за дефекта трубы начал бить «гейзер». Из-за струи пострадали окна жильцов.

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