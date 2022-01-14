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Когда под шум воды не спится. Гейзер постучал в окна пятиэтажки в шаге от Невского

Пробуждение по методам звукотерапии ждало жителей пятиэтажек у станции метро «Маяковская» в центре Петербурга 14 января. Пока с одной стороны дома шумел Невский, с другой шипел фонтан.

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Видеозапись с Пушкинской улицы, 1, опубликована в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах — двор-колодец, в котором появилась вода. По словам автора, около пяти часов утра струя лупила вверх на пять этажей.

«В результате пострадали окна жильцов», — уточняют в посте, задаваясь вопросом, кто будет возмещать убытки.

Течь дала труба, которая находится в зоне ответственности «Теплосети». Ремонт в разгаре. В компании сообщили, что уже демонтированы более двух метров трубопровода, в ближайшее время приступят к сварке.

По данным «Фонтанки», в зоне ремонта восемь зданий.

«Восстановление циркуляции и перевод потребителей в штатный режим работы запланированы на 21:00. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточняют в «Теплосети».

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