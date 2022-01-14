Когда под шум воды не спится. Гейзер постучал в окна пятиэтажки в шаге от Невского

Видеозапись с Пушкинской улицы, 1, опубликована в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах — двор-колодец, в котором появилась вода. По словам автора, около пяти часов утра струя лупила вверх на пять этажей.



«В результате пострадали окна жильцов», — уточняют в посте, задаваясь вопросом, кто будет возмещать убытки.