Когда под шум воды не спится. Гейзер постучал в окна пятиэтажки в шаге от Невского

Видеозапись с Пушкинской улицы, 1, опубликована в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». На кадрах — двор-колодец, в котором появилась вода. По словам автора, около пяти часов утра струя лупила вверх на пять этажей.
«В результате пострадали окна жильцов», — уточняют в посте, задаваясь вопросом, кто будет возмещать убытки.
Течь дала труба, которая находится в зоне ответственности «Теплосети». Ремонт в разгаре. В компании сообщили, что уже демонтированы более двух метров трубопровода, в ближайшее время приступят к сварке.
По данным «Фонтанки», в зоне ремонта восемь зданий.
«Восстановление циркуляции и перевод потребителей в штатный режим работы запланированы на 21:00. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточняют в «Теплосети».