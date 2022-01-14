Экс-начальника радиотехнических войск ВКС поместили в шестиместную камеру с телевизором и холодильником. Он арестован по делу о взятке

Бывший начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, помещен в шестиместную камеру в столичном СИЗО «Матросская тишина». Об этом 14 января пишет ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Александра Хуруджи.



По словам правозащитника, вместе с Кобаном в камере находятся двое обвиняемых в мошенничестве, еще один проходит по делу о растрате, другой является фигурантом дела об обороте наркотиков, а шестой сокамерник — водитель бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении взятки, его следствие считает посредником.

