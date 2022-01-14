Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу об особо крупной взятке

Глава радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан находится под стражей по уголовному делу о взятке. 14 января 235-й гарнизонный военсуд в Москве рассматривает ходатайство о продлении ему срока содержания в СИЗО.
Военное следствие просит продлить арест Кобану до 20 апреля. По версии следствия, генерал-майор получил пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК.
«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил», — цитирует ТАСС обвиняемого из зала суда.
По данным РИА Новости, Кобана взяли под стражу ещё в ноябре. Подробности его дела не раскрываются.
Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. Свою должность Кобан занимал более семи лет.