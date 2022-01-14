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Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу об особо крупной взятке

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Глава радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан находится под стражей по уголовному делу о взятке. 14 января 235-й гарнизонный военсуд в Москве рассматривает ходатайство о продлении ему срока содержания в СИЗО.

Военное следствие просит продлить арест Кобану до 20 апреля. По версии следствия, генерал-майор получил пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил», — цитирует ТАСС обвиняемого из зала суда.

По данным РИА Новости, Кобана взяли под стражу ещё в ноябре. Подробности его дела не раскрываются.

Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. Свою должность Кобан занимал более семи лет.

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Комментарии (9)

bobolan
все актуальней становится скрепа - у россии нет более надежных союзников, чем армия и флот ( как то так).как воровали ,так и воруют, а что сумма не особо большая ,так это только с чем поймали.
X-кот
Кланы управляющих силовиков дерутся. Нам то какое дело? Тем более про 5 лимонов просто смешно
264653831
кому то нужно было это место вот и съели мужика.увы но это реалии нашего жития.спасибо за это клану президента.
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