Власти Лиссабона получили штраф на 1,25 млн евро за передачу России личных данных активистов, выступавших за Навального

CNPD начала расследование после того, как в январе 2021-го стало известно, что власти Лиссабона предоставили министерству иностранных дел России персональные данные троих активистов — в числе прочего там были их имена, адреса и номера телефонов. Сами организаторы митинга сообщили эти сведения представителям городского совета, когда подготавливали мероприятие. 23 января прошлого года они организовали у посольства РФ в Португалии акцию в поддержку политика Алексея Навального.

Городскому совету Лиссабона придется выплатить 1,25 миллиона евро за передачу персональных данных активистов иностранным государствам. Санкцию применила национальная комиссия по защите данных (CNPD), 14 января сообщает португальское издание Expresso .

Чиновники признали, что действительно передавали информацию, и назвали это обычной практикой для демонстраций, которые проходят возле посольств.



Экс-мэр Лиссабона Ферднандо Медина организовал проверку, которая выявила, что муниципалитет минимум 27 раз предоставлял России данные об акциях, которые проходят возле российского посольства. Помимо РФ, такие сведения получали Израиль, Ангола и Китай.

