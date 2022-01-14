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Мурашко: 15% зараженных ковидом в России — дети

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На детей приходится 15% случаев инфицирования COVID-19 в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности», — 14 января цитирует главу ведомства РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что «омикрон»-штамм поражает несовершеннолетних в значительной степени.

«Фонтанка» писала, что в Детской многопрофильной больнице № 5 имени Филатова, по данным на 13 января, находятся 266 детей. У 73 из них врачи диагностировали коронавирус, четверо ребят — в тяжелом состоянии.

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Комментарии (6)

Alex000
И?
РГ в 2020 писала: "доля детей и подростков в возрасте до 18 лет составляет 22,4% от общей численности россиян".
Так что если предположить, что ковиду пофиг на пол, возраст и социальный статус - всё в рамках логичного.
266091865
Ну теперь яжематери вопить начнут!
teodor
Когда этого мурашку снимут уже за вранье? У него лицо кстати какое то ненастоящее
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