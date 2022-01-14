Мурашко: 15% зараженных ковидом в России — дети

На детей приходится 15% случаев инфицирования COVID-19 в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности», — 14 января цитирует главу ведомства РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что «омикрон»-штамм поражает несовершеннолетних в значительной степени.
«Фонтанка» писала, что в Детской многопрофильной больнице № 5 имени Филатова, по данным на 13 января, находятся 266 детей. У 73 из них врачи диагностировали коронавирус, четверо ребят — в тяжелом состоянии.