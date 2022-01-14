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На Даунинг-стрит вышли десятки «Борисов Джонсонов». Они устроили шоу в насмешку над ковидными вечеринками премьера

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На Даунинг-стрит в Лондоне 14 января вышли десятки человек, изображающих премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они начали танцевать в париках и масках — в знак протеста против коронавирусных вечеринок чиновника.

«На Даунинг-стрит скандируют «Меня зовут Борис» и «Это рабочее мероприятие», на улице танцует около сотни его [Джонсона] двойников в париках. Совершенно сюрреалистично», — написала в Twitter корреспондент Channel 4 News Лиз Бейтс.

Ранее стало известно о еще двух вечеринках, которые проходили во время локдауна в резиденции премьер-министра. Джонсон даже извинился за них перед королевой Елизаветой II, пишет The Guardian.

Вокруг Джонсона разворачивается масштабный скандал из-за ковидных вечеринок. Об одной из них писала «Фонтанка» — по поводу празднования ведется расследование, а сам премьер-министр заявил, что действительно там был, но думал, что идет на рабочее мероприятие.

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
у нас бы уже посадили за экстремизм
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