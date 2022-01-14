На Даунинг-стрит вышли десятки «Борисов Джонсонов». Они устроили шоу в насмешку над ковидными вечеринками премьера

На Даунинг-стрит в Лондоне 14 января вышли десятки человек, изображающих премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они начали танцевать в париках и масках — в знак протеста против коронавирусных вечеринок чиновника.



«На Даунинг-стрит скандируют «Меня зовут Борис» и «Это рабочее мероприятие», на улице танцует около сотни его [Джонсона] двойников в париках. Совершенно сюрреалистично», — написала в Twitter корреспондент Channel 4 News Лиз Бейтс.