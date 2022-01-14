На Даунинг-стрит вышли десятки «Борисов Джонсонов». Они устроили шоу в насмешку над ковидными вечеринками премьера

На Даунинг-стрит в Лондоне 14 января вышли десятки человек, изображающих премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они начали танцевать в париках и масках — в знак протеста против коронавирусных вечеринок чиновника.
«На Даунинг-стрит скандируют «Меня зовут Борис» и «Это рабочее мероприятие», на улице танцует около сотни его [Джонсона] двойников в париках. Совершенно сюрреалистично», — написала в Twitter корреспондент Channel 4 News Лиз Бейтс.
Chants of ‘my name is Boris’ and ‘this is a work event’ outside Downing Street as maybe a hundred bewigged Boris lookalikes jig around in the street. Utterly surreal pic.twitter.com/3g6BCK1Hzl— Liz Bates (@wizbates) January 14, 2022
Ранее стало известно о еще двух вечеринках, которые проходили во время локдауна в резиденции премьер-министра. Джонсон даже извинился за них перед королевой Елизаветой II, пишет The Guardian.
Вокруг Джонсона разворачивается масштабный скандал из-за ковидных вечеринок. Об одной из них писала «Фонтанка» — по поводу празднования ведется расследование, а сам премьер-министр заявил, что действительно там был, но думал, что идет на рабочее мероприятие.