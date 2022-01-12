«Думал, что это рабочее мероприятие». Британский премьер-министр извинился за посещение вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за посещение вечеринки в своей резиденции, проходившей во время локдауна. По словам политика, он думал, что идет на рабочее мероприятие.



«Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю о мучениях, которые им выпали. Они не могли оплакать родных, жить так, как хочется, и заниматься любимым делом. И я понимаю, какую ярость они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю, когда думают, что на Даунинг-стрит правила нарушались теми же людьми, кто их придумал», – заявил Джонсон, выступая в Палате общин. Видео его обращения публикует 12 января BBC News.

