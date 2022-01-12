«Думал, что это рабочее мероприятие». Британский премьер-министр извинился за посещение вечеринки во время локдауна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за посещение вечеринки в своей резиденции, проходившей во время локдауна. По словам политика, он думал, что идет на рабочее мероприятие.
«Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы в последние 18 месяцев. Я знаю о мучениях, которые им выпали. Они не могли оплакать родных, жить так, как хочется, и заниматься любимым делом. И я понимаю, какую ярость они испытывают по отношению ко мне и к правительству, которое я возглавляю, когда думают, что на Даунинг-стрит правила нарушались теми же людьми, кто их придумал», – заявил Джонсон, выступая в Палате общин. Видео его обращения публикует 12 января BBC News.
Джонсон рассказал, что пробыл на вечеринке всего 25 минут – вышел в сад резиденции, чтобы поблагодарить сотрудников, и вернулся к работе. Сейчас он полагает, что должен был прекратить мероприятие.
Лидер лейбористов Кир Стармер призвал политика уйти в отставку, поскольку Джонсон «сошел с пути».
«Фонтанка» писала, что по факту вечеринки ведется расследование. Она проходила в мае 2020 года на Даунинг-стрит – как писали британские СМИ, на мероприятии присутствовали как минимум 19 человек, они якобы пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон и его жена находятся в окружении госслужащих в саду на Даунинг-стрит, перед ними стоят вино и сыр. На тот момент в Великобритании действовали жесткие ограничения из-за COVID-19 — общаться между собой лично могли максимум два человека, которые не живут вместе.